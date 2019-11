Amas d’incompétence et de malhonnêteté

Le gestionnaire de fortune qui a provoqué la débâcle du fonds de prévoyance ACSMS sera jugé vendredi par le Tribunal pénal économique. Entre 2008 et 2013, il avait placé et perdu quelque 70 millions de francs, appartenant notamment à la caisse de prévoyance et à des privés.

XAVIER SCHALLER

Placements douteux, incurie, partenaires véreux, détournements, blanchiment… Sur 40 pages, l’acte d’accusation du Ministère public (MP) détaille les agissements du gestionnaire de fortune responsable de la débâcle, en 2015, du fonds de prévoyance de l’Association des communes de la Sarine pour les services médicosociaux (ACSMS).

L’homme ayant reconnu les faits, il bénéficiera d’une procédure simplifiée, vendredi devant le Tribunal pénal économique. Pour gestion déloyale qualifiée, abus de confiance…