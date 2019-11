Auguste Dafflon

LAUSANNE

Auguste a vu le jour le 2 janvier 1921 à Epagny. Il était le fils de Jules, plus connu à Gruyères sous le surnom de Petit Suisse. Par la suite, la famille s’agrandit par la naissance de trois filles. Après sa scolarité, à cause de la situation économique précaire, Auguste dut quitter le foyer pour aider ses parents. Il œuvra dans l’agriculture, l’hôtellerie et à l’usine. Ses activités le conduirent dans différents cantons.

En 1946, alors que l’économie reprenait, il fut engagé à La Chaux-de-Fonds par La Poste. Par sa fonction de facteur, il fit la connaissance de sa future épouse Lucia, venue du Tessin pour apprendre le français. De leur union, naquirent un garçon et deux filles. Pour des raison de santé de son épouse, la famille dut déménager et s’établit à Lausanne.

Comme tout…