Avant le coup d’envoi

«Il faudra un but plus important que le maintien»



ÉCHALLENS - BULLE



Quatrième de 1re ligue, le FC Bulle termine l’année par un déplacement ce samedi à Echallens (17 h).



Hors jeu. L’équipe est presque au complet, puisque seuls Mason (suspendu) et Ozouf (blessé) manqueront à l’appel.



Enjeu. Ce dernier match en 2019 est aussi le premier du deuxième tour. Début août, le FC Bulle s’était imposé in extremis face à Echallens (2-1). «Je me souviens encore de la mine abattue des Vaudois, qui avaient dominé sans gagner, glisse l’entraîneur Pierre-Alain Suard. Ils l’ont encore en travers de la gorge et ils nous attendront de pied ferme sur leur terrain.» Le technicien gruérien se méfie particulièrement du duo d’attaquants Sonny Kok-Quentin Rushenguziminega, 13 buts à leur actif. «C’est leur deux…