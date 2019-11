La Spirale, à Fribourg, accueille ce vendredi (20 h 30) la chanteuse Aziza Brahim. Née et élevée dans des camps de réfugiés entre l’Algérie et le Sahara occidental, aujourd’hui installée à Barcelone, après avoir vécu quelque temps à Cuba, elle chante l’histoire, l’exil, les luttes de son peuple sahraoui, dans un blues du désert influencé d’airs arabo-andalous et latinos. www.laspirale.ch.