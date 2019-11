CHARMEY

Bernard Overney s’est éteint dimanche au Home de la vallée de la Jogne. Il était dans sa 85e année. Un dernier hommage lui sera rendu demain après-midi en l’église de Charmey.

Bernard est né le 14 août 1935 dans le foyer de Clémentine et Constant Overney, à Charmey. Avec ses frères Clément et Gonzague, il fréquenta l’école primaire de son village, avant d’être interne au Collège Saint-Michel, à Fribourg. Il continua sa scolarité à l’Ecole suisse du bois, ce qui lui permit de reprendre l’entreprise familiale, qu’il dirigea pendant plus de trente ans. Il transmit ensuite la société à son fils Yvan.

Le 13 août 1966, il unit sa destinée à Claudine Ayer. De ce mariage naquirent quatre garçons: Eric, Yvan, Alexandre et Jean-David. Il eut ensuite l’immense joie de partager des moments…