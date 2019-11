Bizarreries de la nature

Connaissez-vous le leucochloridium paradoxum? Ce ver étonnant ne se reproduit que dans le système digestif des oiseaux après avoir été mangé. Et comment se faiton dévorer quand on est microscopique? En prenant le contrôle des yeux d’un escargot… Le mâle de la baudroie des abysses féconde sa femelle gigantesque en fusionnant littéralement avec elle et en se transformant simplement en testicule… Le Bestiaire extraordinaire contient une quinzaine d’histoires d’animaux petits et quelques plus grands aux caractéristiques et aux pratiques pour le moins particulières.

Hors-série d’Axolot, l’hydre du bizarre créé par Patrick Baud, à la fois blog, chaîne Youtube, émission de radio et bandes dessinées, cet ouvrage tout en longueur et illustré par Eric Salch est un bel exemple des préoccupations de…