RTS1, MARDI, À 20 H 10

Le fric, ce n’est plus chic?

Le cash est-il en voie de disparition? Les paiements par téléphone portable se répandent de plus en plus en Suisse, Twint en tête. Gratuit, plus rapide, plus sûr… Les paiements via téléphone mobile semblent avoir tout juste. Mais que deviennent nos données et avec qui sontelles partagées? Du côté des commerçants, certains refusent de passer aux paiements sans cash, car ils engendrent des frais à chaque transaction… ■