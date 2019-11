Brel et Barbara ou ni l’un ni l’autre

LE BILBOQUET. Contrairement à ce que laisse penser le titre, il sera évidemment question des deux chanteurs, dans Ni Brel ni Barbara. Laurent Brunetti et Mario Pacchioli (Les Monsieur Monsieur) présentent ce vendredi (complet) et samedi au Bilboquet, à Fribourg, ce spectacle qu’ils ont créé l’été dernier au festival off d’Avignon. Mêlant théâtre et musique, Ni Brel ni Barbara montre deux comédiens autour d’un piano, en pleine création de leur prochain spectacle. Pour cet hommage à Brel et à Barbara, ils choisissent des textes, préparent des chansons, mais des divergences apparaissent: l’un se sent profondément habité par Barbara, l’autre refuse toute tentative d’imiter Jacques Brel. Naît alors un questionnement sur le statut de l’hommage, sur la création et l’imitation. Avec humour et…