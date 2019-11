Bulle United Futsal rime avec région, ambiance et résultats

Fondé en 2015, le club de Bulle United Futsal rassemble bon nombre de footballeurs régionaux qui évoluent entre la 1re et la 2e ligue.

Les potes du BUF militent en Second League, la deuxième division nationale, non sans quelques ajustements.

Prise de température avec deux nouvelles recrues, Baptiste Maillard et Loan Grumser, joueurs de football au FC La Tour/Le Pâquier.

MAXIME SCHWEIZER

Durant l’hiver 2014, Sylvain Castella et Arnaud Seydoux ont eu l’idée saugrenue d’abandonner le rectangle vert pour se lancer dans le futsal. Pas en rejoignant un club existant, mais en créant tout bonnement leur propre club. C’est en 2015 qu’est né Bulle United Futsal (BUF). Ils ne leur restaient plus qu’à s’entourer de joueurs et de sponsors.

Mais pourquoi s’adonner au futsal alors que les deux…