Ces carrefours qui ne tournent pas rond

A propos du trafic routier dans l’agglomération bulloise.

Enfin! La presse fribourgeoise nous apprend que Berne s’intéresse depuis peu à Bulle, plus précisément à son réseau routier, plus précisément encore au secteur de la station Coop à la sortie de l’autoroute. Sûrement que ce sujet, et bien plus encore, la sévérité que l’Office fédéral des routes (OFROU) semble appliquer au fonctionnement de celui-ci, ont surpris bon nombre d’usagers. Attendons la suite!

Dans l’intervalle, essayons de voir positivement les choses: apparemment, les fonctionnaires de l’OFROU ont fait une vision locale pour rendre leurs récentes décisions. Peut-être le temps leur a-t-il manqué ce jour-là? Mais ils reviendront certainement pour asseoir leur choix.

Dans ce cas, il faut les inviter à l’opposé de la ville,…