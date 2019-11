née Bussard

BROC

Charlotte Castella, fille d’Alfred Bussard et Jeanne Gaillard, est née le 22 mai 1925 à Gruyères. Elle fréquenta l’école primaire avec ses deux sœurs, Berthe, née en 1924, et Marie-Rose, née en 1928. Puis Charlotte suivit avec succès l’école ménagère et une école de service de maison à Montagny-la-Ville. Un stage linguistique de deux ans effectué dans une famille importante de Soleure vint compléter son diplôme de maîtresse de maison.

En rentrant en Gruyère, elle fut accueillie en tant que cuisinière au sein de la famille Rime, pharmacien à Bulle. Puis le magasin de vaisselle de renom Gapany-Morand put compter sur elle en tant que vendeuse appréciée et compétente. C’est alors qu’elle fit la connaissance de Georges Castella, de Pringy. Leur union fut célébrée en l’église…