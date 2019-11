Chelangat et Kimeli s'imposent à Bulle

Isaac Kimeli a attendu le sixième tour pour prendre la tête de la course et remporter la Corrida bulloise pour la première fois de sa carrière. Cinquième l'an dernier, il a réalisé samedi le 3e meilleur temps de l'histoire de la Corrida en bouclant les 8 kilomètres en 22'55. "Je ne m'y attendais pas. Mon coach m'a dit de partir tranquille et j'avais gardé de la force pour la fin." Autre surprise pour le Belge, le taureau, Ramon, remis au vainqueur. "Je ne savais pas du tout que j'allais devoir poser avec pour les photos", a lancé hilare Isaac Kimeli. Il s'est vite pris au jeu en domptant l'animal pour quelques salutations avec la foule.

Les spectateurs bullois ont assisté à une surprise chez les élites dames. La favorite Helen Bekele s'est avouée vaincue sur la ligne d'arrivée. Elle a été devancée par la jeune Ougandaise Sarah Chelangat, 18 ans. La photo-finish a séparé les deux athlètes pour cinq dizièmes. Sarah Chelangat a parcouru les 6 kilomètres en 19'09. Elles croiseront à nouveau le fer lors de la course de l'Escalade à Genève le 1er décembre.