Cinq professeurs nommés docteurs honoris causa

DIES ACADEMICUS. Lors du Dies academicus, vendredi à l’Université de Fribourg, quatre professeurs et une écrivaine ont reçu un doctorat honorifique. Il s’agit des professeurs Maria Grazia Speranza (Faculté des sciences économiques et sociales), Christoph Theobald (Faculté de théologie), Mauro Bussani (Faculté de droit) et Paul Julian Weindling (Faculté des sciences et de médecine) et Chimamanda Ngozi Adichie (Faculté des lettres et des sciences humaines). Ces titres ont été décernés durant la cérémonie dont le président d’honneur était l’ancien conseiller d’Etat Dick Marty.