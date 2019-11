Conformité et sécurité de la votation extraordinaire

MIGROS. A la suite de certaines allégations parues dans les médias, le comité coopératif de Migros Neuchâtel-Fribourg (MNF) veut rassurer les 124 000 coopérateurs quant à la votation extraordinaire du 16 novembre. «L’organisation de la votation a été confiée à l’organe de révision de la coopérative, PwC, afin d’en assurer la neutralité et la conformité avec les dispositions statutaires et légales qui le régissent, indique son communiqué envoyé hier. La votation continue comme prévu, et les coopérateurs peuvent renvoyer leur carte de vote par courrier jusqu’au samedi 16 novembre.» Le comité souligne que la carte de vote elle-même, personnelle et intransmissible, constitue la pièce de légitimation. Le règlement électoral exige qu’elle soit anonyme. Cette procédure «correspond en tous…