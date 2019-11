Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

OU ELLE PASSE, OU ELLE NE PASSE PAS. Suspense. Fribourg, le canton qui peut recaler une femme candidate au second tour du Conseil des Etats. C’est Morat ou Schiffenen? Le lac Noir? Peut-être celui de la Gruyère, en fait. Quel est le lac le plus profond du canton pour l’effet femme qui fait plouf?

OUVERTURE DES MAGASINS LE DIMANCHE, durant l’avent, c’est oui, à condition que les commerces soient à proximité du marché de Noël, et qu’il y ait un lien étroit entre eux et les animations. Effectivement, plus c’est kitsch et cher, plus le lien est étroit.

LES SENIORS – LES VIEUX, QUOI – qui participent à des rencontres avec des élèves en classe se sont offusqués qu’une autorisation en bonne et due forme leur soit demandée, y compris un extrait de casier judiciaire. Pourquoi…