Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

ELLES SONT MAINTENANT CONNUES, les règles de récusation à la prochaine assemblée communale de Val-de-Charmey, qui sera l’occasion de voter l’aide financière à Télécharmey: les actionnaires des sociétés locales devront se récuser, c’est normal, mais aussi les membres de leur famille, en ligne directe, c’est-à-dire les parents et les enfants, et aussi collatérale, soit les frères et sœurs, et par alliance également, donc les beaux-frères et belles-sœurs. Vous savez ce qu’on dirait en Corse, pays qui a le sens de la famille (à défaut d’avoir des remontées mécaniques)? – Mais c’est quoi cette mascagne?

COMMENT RECONNAÎTRE LES PENDULAIRES qui entrent à Bulle des pendulaires qui sortent de Bulle, à l’heure d’aller bosser, quand on sait que les premiers sont majoritaires, ce…