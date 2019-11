Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

MÉNAGE ET RC, ACCIDENT, INCENDIE, CASCO COMPLÈTE sur les véhicules, couverture juridique, 3e pilier, et bien sûr maladie… Si Dieu a mis le mal sur Terre, le diable, lui, a créé l’assurance. Et aussi le comptage des voix PDC par le système informatique de la Chancellerie du canton, il faut le dire.

IL Y A EU L’ARMISTICE, LE 11, et la chute du mur de Berlin, le 9, c’est vrai, mais sinon, novembre est un mauvais mois pour les dates historiques. On parle du recomptage des bulletins de vote entre George Bush et Al Gore, en novembre 2000? Du début de la grippe espagnole en 1918? Du départ d’Evo Morales de La Paz, il y a quelques jours, ou du décret du 2 novembre 1789 en France sur les biens de l’Eglise? Et la révolution d’Octobre qui est en fait la révolution de novembre?…