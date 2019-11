Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

NOTRE JOURNAL L’A RÉVÉLÉ jeudi: il manque chaque année un milliard dans les caisses de l’Etat de Fribourg et celles des assurances sociales à cause du travail au noir. Travail qui procure souvent, il faut le dire, un gain indispensable au lumpenprolétariat qui pourra ensuite profiter des actions du Black Friday. C’est comme ça: black is black.

RESTONS DANS LE NOIR. C’est aussi dans notre édition de jeudi, avec sa double page sur le travail au noir, que parut la critique du livre de Christian Bobin consacré à l’œuvre de Pierre Soulages, le maître du noir. Signe d’une petite dépression à la rédaction, soleil noir de la mélancolie? Non, pure coïncidence.

L’INDUSTRIE DU BOIS FRIBOURGEOIS se porte bien. Elle vient d’ailleurs de placer une représentante de marque à la…