Dans la tête d’un séducteur

RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Les séducteurs sont partout! Manipulateurs, charismatiques ou énigmatiques… à chacun son style, son époque et sa façon de faire. Depuis l’arrivée des sites et applications de rencontre, les séducteurs déploient leurs charmes aussi bien dans la vie réelle que sur internet. Qu’est-ce qu’il leur plaît dans l’art de séduire? Quels mécanismes psychologiques opèrent quand ils passent à l’action? Expériences et témoignages à l’appui, lumière sur ce qui fait de nous des séducteurs plus ou moins expérimentés et plus ou moins assumés. Nous sommes tous des séducteurs. Dans la vie amoureuse, la phase de séduction est une étape fondamentale entre deux êtres qui ont envie de se rapprocher. Mais certains se concentrent uniquement sur l’attaque! Clément Rodriguez en fait…