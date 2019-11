Dans le canton, l’athlétisme a évolué sans perdre son identité

La Fédération fribourgeoise d’athlétisme (FFA) a célébré, hier à Fribourg, son 50e anniversaire.

Comment la discipline a-t-elle traversé les époques dans le canton? Arrêt sur image en 1969, 2019 et… 2069!

Si la jeune génération brille dans les stades, la FFA, elle, souffre au niveau de ses structures.

QUENTIN DOUSSE

C’est hier soir, à la Grenette à Fribourg, que la Fédération fribourgeoise d’athlétisme (FFA) s’est retrouvée. Cinquante ans jour pour jour après sa fondation, actée un certain 22 novembre 1969. Si bon nombre de souvenirs sont intacts, les articulations et les records des anciens champions invités ont, eux, plus ou moins bien vieilli.

A l’occasion de ce jubilé, La Gruyère s’est plu à comparer l’incomparable, à savoir trois époques que seule l’essence du geste – courir,…