De l’expérience, un réseau et du pragmatisme

Dans ce second tour de l’élection au Conseil des Etats, la question des équilibres – gauche et droite, Romands et Alémaniques, hommes et femmes – est mise sur le devant de la scène. Or, c’est avant tout la capacité à créer des ponts entre les fronts idéologiques – et à créer ainsi les majorités nécessaires – qui devrait déterminer les électeurs dans leur choix. Si le but de tout politicien est de défendre ses idées, il faut cependant se rappeler que ce n’est pas qu’avec des dogmes qu’on parvient à défendre les intérêts des Suisses et des Fribourgeois. Il est nécessaire de disposer d’une certaine expérience, d’un réseau solide et de pragmatisme, des qualités qui jouent un rôle fondamental dans les coulisses du Parlement fédéral.

Beat Vonlanthen dispose de ces capacités et a toujours eu à…