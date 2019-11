Des valeurs qui changent

Ce lecteur revient aussi sur l’affaire Migros.

Je suis victime à mon tour d’un coup de «Blues Nostalgique M», Migros change comme le reste du monde. Dinosaure ou papillon? La Migros préfère papillonner.

Alors en tant qu’ancien employé «dinosaure» au service de cette superbe entreprise M, je dois bien admettre que, depuis les années 2000, les valeurs d’écoute, de loyauté et de présomption d’innocence, comme du respect des employés ont changé à Migros, mais pas seulement à Zurich, comme semblent le dire messieurs Menoud et Piller, mais également dans les coopératives et entreprises de la communauté. Bon nombre d’anciens collaborateurs pourraient également en parler.

Mais le droit de parole existet-il vraiment pour tous à Migros? Pour rappel, en théorie, la FCM appartient aux coopératives…