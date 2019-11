Deux radars semi-stationnaires bientôt installés

Ces nouveaux radars seront «équipés des technologies les plus récentes et capables de fonctionner de manière autonome durant plusieurs jours», a indiqué la police cantonale dans un communiqué. L’amélioration de la sécurité des piétons est particulièrement visée par ces nouveaux appareils qui seront placés de manière visible à l’intérieur des localités, mais également dans les zones 30 km/h et dans celle de rencontre.

Depuis le début de cette année, sur douze millions de conducteurs contrôlés, 79 000 ont été mesurés à une vitesse excessive dans le canton. Pour 26 d’entre eux, la procédure Via Sicura a été appliquée, a ajouté la police. ATS