A home is not a house est la seconde partie de l’exposition Ahouse isnotahome, qui s’est déroulée à Fri-Art jusqu’au 10 novembre. Dans la première partie, une maison ouverte accueillait les œuvres de 13 artistes, qui questionnaient les rapports entre l’espace et l’identité, entre l’architecture domestique et les subjectivités. Le second volet, à voir jusqu’au 12 janvier, met en scène les conséquences de leur séjour dans cet espace confiné. Vernissage ce vendredi dès 18 h.