Education et sphère privée

A propos d’éducation.

A l’heure où l’octroi d’un congé paternité est fortement discuté et où notre canton semble précurseur en la matière, quelle belle reconnaissance pour le métier de parents. Le partage des tâches d’éducation, le soutien aux mamans dans les premières semaines suivant une naissance, que du bonheur.

Et pourtant je voudrais fortement encourager les parents à relire le Code civil, car la loi actuelle devient de plus en plus exigeante en ce qui concerne la sphère privée. A vous jeunes papas, n’oubliez jamais qu’un geste, un mot ou un comportement mal interprété par votre petit enfant et rapporté en classe, par exemple lors du cours d’éducation sexuelle, vous amèneront rapidement devant la justice, même si l’intervenante voit votre enfant pour la première fois.

Et là, votre…