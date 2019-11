RTL9, MARDI, À 20 H 45



1972 en Irlande du Nord. Le jeune Francis McGuire voit son père mourir sous ses yeux, abattu par un homme masqué. Les années ont passé, et Francis est maintenant membre d’une milice qui combat les forces britanniques dans les rues de Belfast. Envoyé aux Etats-Unis pour négocier l’achat de missiles, il est accueilli par Tom O’Meara, un policier d’origine irlandaise qui ignore tout de ses activités, et vit avec sa femme Sheila et leurs trois petites filles… ■