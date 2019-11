Euphonia champion suisse en catégorie Elite

Introduite en 2018, la catégorie Elite s'intercale entre l'Excellence et la 1ère catégorie, dont elle constitue en quelque sorte une extension. Le jury a octroyé 96 points à Euphonia pour son interprétation de la pièce monumentale «Extreme make-over» (Metamorphoses on a theme by Tchaikovsky) de Johan de Meij. Euphonia a également remporté le prix du Meilleur registre de percussion.

En catégorie Excellence, c'est le Valaisia Brass Band, dirigé par Arsène Duc, qui a été sacré champion.

A noter que trois autres ensembles fribourgeois concouraient ce week-end : le Brass Band Fribourg A en catégorie Excellence (5e place), le Brass Band Fribourg B en catégorie Elite (5e place) et le Brass Band 43 en 1ère catégorie (9e place).