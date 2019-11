A fond dans la Grand-Rue!

Ambiance sur la ligne d’arrivée de la 44e Corrida bulloise. Samedi, ils étaient 4433 coureurs dans la Grand-Rue, un record. Edition record pour la 44e édition de la Corrida bulloise. En tout, 4433 coureurs se sont succédé dans les différentes catégories de la journée. Le président d’organisation Jean-Bernard Repond livre la recette d’une course qui continue d’attirer les foules. «L’essentiel de la Corrida se trouve dans son côté festif traditionnel. Les spectateurs font plus que de simplement regarder les coureurs, ils mettent une ambiance fabuleuse autant pour les enfants que pour les populaires ou les élites.» Cette impression générale, Jean-Bernard Repond la range du côté de ses coups de cœur 2019. «J’ai l’impression que la Corrida se renforce de plus en plus et le comité travaille…