Grâce aux Coupes, ces «petits» font plus que de la survie

A l’image du Trophée de la vallée du Flon, qui a attiré plus de 500 participants dimanche matin malgré la pluie, les «petites» courses du canton résistent face à une concurrence toujours plus dense. Un succès populaire qui s’explique notamment par les Coupes La Gruyère et FriRunCup. Cette dernière a d’ailleurs échappé in extremis au Gruérien Jérémy Schouwey.

QUENTIN DOUSSE

On pourrait appeler ça le miracle permanent de la course à pied. Dans le canton, si certaines ont disparu du calendrier (Bellegarde, Vaulruz ou Marly), la plupart des épreuves se portent bien. Et plutôt bien, même, en ce qui concerne les «petites» courses. Le Trophée de la vallée du Flon en a apporté une nouvelle preuve dimanche. Malgré une pluie persistante, ils étaient 503 à Porsel pour cette 43e édition. S’il ne…