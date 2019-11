Gym Attalens fête ses cinquante ans

Pendant deux weekends, Gym Attalens va fêter son demi-siècle d’existence par quatre soirées sur le thème de la magie. Plus de 280 sociétaires animeront les spectacles. Le comité d’organisation attend 1200 spectateurs au total.

MAXIME SCHWEIZER

L’année dernière, le président Gérard Colliard confiait vouloir marquer le coup pour fêter dignement les cinquante ans de Gym Attalens. Un pari réussi aussi bien sur les tapis qu’en dehors. «Nous avons organisé une sortie collective adaptée pour chaque groupe, un souper pour tous nos membres actifs et passifs. Ce fut douze mois intenses pour le comité, mais quel bon cru!»

La salle des Etoiles, à Attalens, sera le théâtre de quatre soirées, qui s’annoncent «grandioses», dès ce vendredi et les 23, 29 et 30 novembre. Plus de 230 gymnastes, âgés de 3 à…