A jamais jeune et fougueux

Il y a soixante ans disparaissait Gérard Philipe. Dans un livre pudique et émouvant, Jérôme Garcin raconte ses derniers jours, alors que le comédien vedette, âgé de 36 ans, ignore qu’un cancer foudroyant le condamne.

ÉRIC BULLIARD

Devant le public du Théâtre national populaire, ce 25 novembre 1959, Jean Vilar prend la parole, au bord des larmes: «La mort a frappé haut…» Elle a fauché Gérard Philipe, la plus grande vedette du théâtre et du cinéma français. Il avait 36 ans, des projets à foison, des centaines de rôles à embrasser. Dans Le dernier hiver du Cid, Jérôme Garcin retrace sa courte maladie et raconte avec tact l’homme et l’acteur.

C’est vers la fin de l’été 1959 que Gérard Philipe, dans sa maison de Ramatuelle, commence à ressentir une étrange fatigue. De celles qui n’ont pas «le…