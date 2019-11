née Millasson

BULLE

Entourée de sa famille, Juliette Audergon s’en est allée subitement le 9 novembre à l’Hôpital cantonal de Fribourg à la suite d’un malaise cardiaque. Un dernier hommage lui a été rendu mardi en l’église de Broc.

Née le 1er août 1950 dans le foyer d’Alice et Robert Millasson, à Bulle, petite sœur de Gérald et de Gisèle, Juliette effectua toute sa scolarité à Bulle. Pendant son enfance, elle eut tout loisir de profiter des films du cinéma Prado tenu par son oncle Henri et sa tante et marraine Jeannette Demierre. Elle eut l’occasion de promener en poussette Charles Morerod, notre évêque, dont elle était la voisine. Sous la houlette d’André Corboz, elle valorisa sa voix de soprano avec la Maîtrise. Elle eut ensuite l’occasion de se rendre à Zurich comme jeune fille au…