Karen Gaillard fait un pas vers le monde pro

La Riazoise Karen Gaillard a remporté le Young Driver Challenge. Elle pourrait ainsi réaliser son rêve d’entamer une carrière professionnelle dans le sport automobile.

MAXIME SCHWEIZER

Le rêve de Karen Gaillard de passer pilote automobile professionnelle pourrait bientôt se réaliser. Grâce au Young Driver Challenge remis mercredi soir, la Riazoise de 18 ans se voit offrir un soutien financier et consultatif d’une valeur totale de 50 000 francs. Deux aides qui donnent un coup de pouce pour une éventuelle saison sur le circuit professionnel. «J’ai franchi une étape importante, confie la jeune femme. Mais je n’y suis pas encore arrivée. Je suis plus motivée que jamais pour trouver une écurie et un championnat dans lequel concourir.»

Karen Gaillard est la première femme et la première…