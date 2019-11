A l’encre ou dans la poudre

Simon Charrière a choisi de vivre du dessin et du ski il y a cinq ans. Son crayon est toujours à portée de main, prêt à croquer chaque morceau de vie. Invité à exposer son travail dans le cadre des Rencontres de l’aventure, il a accepté de retracer son festival en dessins pour La Gruyère.



SOPHIE ROULIN

Tracer sa ligne. Sur les pentes vierges comme sur le papier. Simon Charrière, 34 ans, sillonne le monde avec ses skis et ses crayons. Il y a cinq ans, il quittait son poste d’architecte dans un bureau de Fribourg pour un cré- neau bien à lui dans le monde du freeride. De passage «à la maison», il expose son travail et montre, ce samedi à 17 h 30, un film d’animation dans le cadre des Rencon tres de l’aventure, à La Tour-de-Trême. Un festival dont il signe l’affiche et qu’il a accepté de…