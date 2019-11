L’heure est au Marathon à Fribourg

ESCRIME. Pour la 22e année, la Société Sarine-Fribourg et le Cercle de Romont organisent le traditionnel Marathon d’escrime de Fribourg, samedi et dimanche à la salle Sainte-Croix. Il s’agit d’un tournoi international disputé par équipes de deux, sous la forme d’un relais marathon avec des duos formés sans distinction d’âge ou de genre. Comme ces dernières années, les têtes d’affiche seront les Allemands Volker Fischer, multiple champion du monde et olympique, et son épouse Dagmar Fischer, deuxième des récents championnats du monde vétérans. Ils auront notamment pour contradicteurs le Vaudois Christian Dousse, champion d’Europe vétérans en 2019, et le Genevois Eric Grand d’Hauteville, sixième des Mondiaux vétérans. «Côté suisse, nous sommes très heureux de la participation d’Angela…