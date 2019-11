L’homme qui ne savait pas gagner

De mauvaise foi

PAR MICHAEL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

Il a levé les bras 189 fois. Et pourtant il ne savait pas. Il gagnait parce qu’il était le plus costaud, une force de la nature dit-on, et l’expression prend tout son sens avec lui, mais il n’avait pas la méthode, il lui manquait la clé du succès, la hargne et un rien de roublardise. Quand l’enjeu était trop grand pour lui, aux championnats du monde, durant le Tour de France, lorsque les tueurs étaient de sorties, il se figeait, comme s’il attendait que la guigne lui tombe dessus, incapable de sortir du rôle que la fatalité, pensait-on, lui avait assigné.

On aimait Poulidor – qui s’est éteint mercredi – pour ce qu’il était, pour ce qu’il dégageait, et l’on compatissait avec lui en érigeant sa malchance en…