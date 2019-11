L’urne ou la rue?

A propos du mouvement Extinction Rebellion.

Le professeur Dubochet, auréolé Nobel et nouveau jouet des bobos et autres sages savants, soutient Extinction Rebellion. Après l’extrême gauche anarchiste et l’extrême droite fasciste, voici venu le temps de l’extrême vert sectaire, de ses directeurs de conscience et de ses élèves. Il faudra s’y faire dans nos rues, sur nos routes, dans nos champs et devant nos boucheries. Les médias raffolent de ces champs de bataille semi-improvisés: manifestez, enchaînez-vous aux candélabres, crachez sur des flics, vous passez au JT! La rue se transforme en urne géante, puis dicte sa loi. Et tout le monde, à part les amoureux de la légalité, tombe dans le panneau.

Cet extrémisme new-look montre un autre phénomène, inquiétant: la passion de l’égalitarisme.…