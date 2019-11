La «P’tite faites du vélo» revient en ville de Fribourg

À BICYCLETTE. Le collectif Faites du vélo organise pour la troisième fois sa balade dans les rues de Fribourg. Samedi, le parcours de six kilomètres mènera les cyclistes de la place Georges-Python au Grabensaal, chez Hubert Audriaz. Départ, quel que soit le temps, à 14 h, pour un parcours ponctué d’animations sur le thème du dragon du Gottéron et se terminant par un goûter végétarien. Le message des organisateurs est que «les deux-roues octroient une liberté de parcourir quelques mètres ou un continent, de manière propre et autonome, tout en nourrissant notre imagination, notre esprit et notre corps». Avec cet événement, ils désirent aussi attirer l’attention des autorités sur les écueils que rencontrent les cyclistes: «Pistes cyclables inexistantes ou inadaptées, carrefours dangereux,…