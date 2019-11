La boulangerie Delabays, à Grandvillard, remporte le Concours de la cuchaule AOP

Il devance Bertrand Jonin Pâtissier Sàrl à Mézières. Le troisième prix va à deux ex-aequo, la Boulangerie-Pâtisserie du Mouret et Saudan- Zurbuchen, à Fribourg. Au total, 31 producteurs fribourgeois certifiés ont participé au concours. Treize d'entre eux qui ont obtenu un diplôme d’excellence avec 90 points et plus.