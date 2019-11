La chanson en écho au chaos du monde

Philippe Katerine sort un nouveau disque frappadingue et d’une liberté totale. Confessions fait éclater les cadres et les carcans: pour dire un monde chaotique, la chanson devient chaos, collage et zapping.

ÉRIC BULLIARD

La troisième chanson s’appelle KesKesséKcetruc? Preuve que Philippe Katerine sait poser les bonnes questions. C’est vrai, ça: qu’est-ce que c’est que ce truc? Un disque de Katerine, d’accord, avec la bizarrerie qu’un tel objet comprend. On s’attend à de l’étrange, on a depuis longtemps appris à dépasser la première impression – qui est, en général: «Là, il se fout de nous…» Mais, cette fois-ci, le trublion s’est surpassé: Confesssions fait tout péter. Les codes et les carcans de la chanson, les étiquettes et les styles. Les critères de jugement, aussi.

Avec ce dixième…