Après la destruction du nuage, l’ensemble des rescapés de la vague s’évanouissent un à un. Tous n’en sortiront pas indemne. Ben, qui est accusé d’avoir mis un adolescent en danger, se retrouve rapidement dans une impasse et veut comprendre les causes du décès. Esseulée, Lena lui révèle qu’elle est enceinte et demande son aide…

Lundi, à 21 h 05, sur France2