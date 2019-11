La mauvaise carte

A propos de l’élection au Conseil des Etats.

Leurre en vue! Et quel leurre! Johanna Gapany, la candidate libérale-radicale au Conseil des Etats veut jouer la carte femme et jeune. Ce qui ne correspond pas du tout à son comportement politique. Femme, elle s’est tout récemment opposée au Grand Conseil à une motion pour un projet de loi destiné à promouvoir l’égalité salariale dans notre canton. Une belle preuve de son engagement, en tant que femme, pour l’égalité des sexes!

Mais Johanna Gapany joue aussi la carte jeune. Or les jeunes descendent dans la rue et font grève contre le réchauffement climatique, pour que les politiques de tous bords (du moins, on l’espère…) protègent activement et concrètement l’environnement. Pareil engagement peut, par exemple, prendre la forme du développement…