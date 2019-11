La pollution de Givisiez est «un événement majeur»

Plus de 45000 litres de diesel se sont écoulés dans les canalisations du site TPF à Givisiez et une quantité indéterminée s’est déversée essentiellement dans le bassin de rétention de Givisiez, les ruisseaux du Tiguelet et de La Sonnaz. L’Organe cantonal de conduite, en collaboration avec la Préfecture de la Sarine, coordonne les opérations nécessaires pour contenir les hydrocarbures et dépolluer les zones impactées. Un poste de commandement et engagement (PCE) dirigé par l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB) coordonne les engagements des sapeurs-pompiers, de la Protection civile, des experts des Services de l’environnement, des forêts et de la nature et de la Police cantonale, indique le communiqué de la DSJ. Le PCE travaille en collaboration avec les TPF et les communes riveraines.

Pour le traitement de l'eau, les cantons de Berne, Thurgovie, Argovie et Zurich ont mis à disposition des appuis logistiques. Les sapeurs-pompiers du Centre logistique de l’armée à Grolley ont également été sollicités.

«Les moyens mis en œuvre ont permis de contenir la pollution et d’empêcher sa propagation», ajoute le communiqué. Des installations de traitement (séparateurs) fonctionnent toujours et ont permis de sortir environ 25000 litres de diesel. Le dispositif a permis de contenir la pollution et d’empêcher sa propagation dans les eaux potables ainsi que dans le lac de Schiffenen.

Il n'existe aucun danger pour la population, précise la DSJ. Aucun réseau d'eau n'a été impacté et aucune source ou nappe publique ne se trouve en aval de la pollution. Les impacts sur la faune sont aussi limités: cinq canards et un poisson ont péri. «Durant les opérations, plusieurs centaines de poissons ont été extraits et remis en eau claire en aval du secteur touché.» L’analyse de l’impact à long terme sur les fonds et les berges est en cours et la renaturation du ruisseau du Tiguelet prendra plusieurs mois. Le Ministère public a ouvert une procédure pénale.