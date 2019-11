Le blason redoré de la sieste

Parfois associée aux paresseux, la sieste reprend ses lettres de noblesse grâce à son anglicisme power nap, la sieste énergisante. Un petit somme pour une meilleure productivité, c’est ce que préconise le responsable du Laboratoire du sommeil de l’Université de Fribourg, Björn Rasch.

CLAIRE PASQUIER

Il est 13 h 30. De retour devant l’écran de votre ordinateur, vous luttez pour garder les paupières ouvertes et tentez de vous concentrer sur votre tâche, sans succès. Après une demi-heure, deux cafés et quatre bâillements, vous reprenez le dessus et poursuivez laborieusement votre après-midi. Et si un remède tout bête à ce coup de pompe existait? Une sieste par exemple? Sur prescription de Björn Rasch, professeur en biopsychologie cognitive et responsable du Laboratoire du sommeil à…