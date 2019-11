Le festival Prier Témoigner fête ses trente ans

FESTIVAL. Plus d’un millier de personnes sont attendues ce week-end pour la 30e édition du festival pour la nouvelle évangélisation Prier Témoigner. La manifestation accueillera notamment l’évêque auxiliaire de Coire Marian Eleganti. A l’Université Miséricorde de Fribourg, plusieurs témoins se succéderont durant deux jours. Aujourd’hui, le programme débute à 15 h et demain, dimanche, les participants pourront se rendre à l’aula dès 9 h. Le groupe de musique français AdorA organise deux concerts à l’aula, ce soir à 19 h 30 et demain à 13 h 30.