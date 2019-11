Le HCBG s’incline de peu contre Rarogne

Bulle-la Gruyère a laissé échapper au minimum un point, samedi face à Rarogne. Les Gruériens se dirigeaient droit vers les prolongations en tenant le match nul à la 58e minute. Puis, ils ont encaissé deux buts coup sur coup, la première fois à une minute dix du terme de la rencontre. La dernière réussite des Valaisans, pourtant en infériorité numérique, est intervenue quelques secondes plus tard. Les hommes de Stéphane Vienne avaient pourtant réalisé un véritable come-back en comblant un déficit de trois buts. Rémi Golliard (26’26), Antoine Despont (48’01) et Maxime Leva (52’28) ont marqué pour le HCBG. Au classement, Bulle-la Gruyère occupe le 7e rang (sur 10) du groupe 2 de 2e ligue après 6 matches. Ils affichent deux victoires et quatre défaites pour un total de sept points. Prochaine…