Le PLR et la cause égalitaire

A propos de l’élection au Conseil des Etats.

Dans sa tribune libre du 31 octobre, Céline Brunschwig, membre du comité de campagne de Johanna Gapany, met en lumière la fraîcheur et le dynamisme de la candidate libérale-radicale en lice pour le Conseil des Etats. S’il est réjouissant de voir une jeune femme s’engager avec courage et conviction, il est quelque peu trompeur, de la part du parti de Johanna Gapagny, de l’ériger soudainement en portedrapeau de la cause égalitaire.

Au niveau national, les élus de ce parti à Berne ont refusé dans leur immense majorité toutes les mesures présentées par le Conseil fédéral pour promouvoir ou mieux contrôler l’égalité des salaires, ont rejeté l’introduction de quotas dans la direction des grandes entreprises et s’opposent à la création d’un congé…