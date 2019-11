Le Swiss Ice Hockey Day à Romont, Marly et Guin

La journée de promotion du hockey sur glace auprès des jeunes, le Swiss Ice Hockey Day, se déroule demain dimanche dans près de 90 patinoires suisses. Dans le canton de Fribourg, il faudra se rendre à Romont, de 13 h 30 à 17 h, à Marly, de 10 h 15 à 14 h et à Guin, de 9 h à 12 h, pour profiter de la fête. Club organisateur, le CP la Glâne aura le plaisir d’accueillir trois joueurs de Fribourg-Gottéron: Nathan Marchon, Adrien Lauper et le top scorer canadien David Desharnais. A Marly, cinq Dragons patineront avec les enfants âgés de 6 à 10 ans: Ludovic Waeber, Julien Sprunger, Andreï Bykov (photo), Tristan Vauclair et le local Killian Mottet. La Fédération suisse de hockey sur glace rappelle que le port du casque est obligatoire et doit être apporté par les enfants. Les protections sont…