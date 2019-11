Le titre romand pour deux Tourains

CYCLOCROSS. C’est au terme de la 5e manche de l’Omnium romand, disputée dimanche à Sion, que les titres romands et cantonaux de cyclocross ont été décernés. Deux athlètes de la région ont profité de l’occasion pour briller sous le soleil valaisan. En l’absence du tenant du titre Gilles Mottiez, Anthony Grand est devenu le nouveau champion romand. Après dix tours et 52’49 de course, le Vaudois domicilié à La Tour-de-Trême s’est imposé avec une avance de douze secondes sur le Jurassien Bruno Vitali. «Même si je partais favori, j’ai eu du pain sur la planche, souligne le Gruérien d’adoption. Bruno est revenu sur moi à la mi-course avant de déjanter à trois tours de l’arrivée. J’ai ensuite eu le champ libre pour gagner. Une victoire reste une victoire et me fait toujours plaisir. Mais je…