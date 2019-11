Lecture d’un inédit de Bastien Roubaty

L’écrivain glânois Bastien Roubaty a écrit un texte spécialement destiné au cycle de lectures que proposent la compagnie Opus 89 et le Café du Belvédère, à Fribourg. Intitulé Marylène au téléphone, il sera lu ce dimanche (20 h), par le comédien Patric Reves.

Auteur de deux romans (Les caractères et Après Saturne), lauréat de la dernière bourse d’encouragement à la création littéraire de l’Etat de Fribourg, Bastien Roubaty manie l’humour et la surprise. Cet admirateur de Boris Vian sait emmener le lecteur là où il ne s’y attend pas. Dans Marylène au téléphone, indique le communiqué de presse, il n’aborde «ni la différence entre les espèces ovipares et ovivipares, ni la meilleure façon de faire un emballage cadeau, ni le fonctionnement d’un dérailleur de bicyclette». Son univers devrait…